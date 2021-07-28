زيادة واردات الشاي
AzerTAg.az
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٠٤]
باكو، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)
استورد 7619 طن من الشاي إلى البلد خلال مدة يناير – يونيو من هذا العام.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الشاي المورد إلى البلد 31.5 مليون دولار.
يذكر أن حجم الشاي المستورد إلى البلد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي كان 6853 ألف طن بقيمة 27.5 مليون دولار.
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