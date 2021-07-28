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    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

    ٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٣١]

    باكو، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال اشهر يناير - يونيو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن روسيا وأوكرانيا وبيلاروس في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 6 أشهر من العام الجاري.

    بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 204.8 مليون دولار والى أوكرانيا 418.5 مليون دولار والى بيلاروس 126.9 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
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