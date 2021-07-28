أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
AzerTAg.az
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٣١]
باكو، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال اشهر يناير - يونيو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن روسيا وأوكرانيا وبيلاروس في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 6 أشهر من العام الجاري.
بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 204.8 مليون دولار والى أوكرانيا 418.5 مليون دولار والى بيلاروس 126.9 مليون دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٨]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٣]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٥٦]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٣١]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٠]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٠١]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٨]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٣]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٣]
٠٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٤]
٠٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٢٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٥]
٢٧.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٣٣]
٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٦]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣٦]
٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٥٦]
٢٤.٠٧.٢٠٢١ [٢١:٢٦]
٢٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣٧]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١١:٤٨]
٢٧.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٥٨]
٢٧.٠٧.٢٠٢١ [١٥:١٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك