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    اقتصاد


    وزير الاقتصاد يلتقي بوالي أوكلاهوما

    ٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠١]

    باكو، 28 يوليو ، أذرتاج

    وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف التقى بوالي ولاية اوكلاهوما الامريكية كيفين ستيت.

    قالت وزارة الاقتصاد في بيان إن الوزير جباروف قدم في اللقاء معلومات مفصلة حول تطور الشراكة التجارية الاقتصادية بين اذربيجان والولايات المتحدة الامريكية مشيرا الى التدابير النظامية المنفذة في الاولويات القومية الرامية الى تنمية اذربيجان الاجتماعية الاقتصادية والاهداف المنوطة والاقتصاد الرقمي وزيادة دور الاعمال الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وتعزيز امكانات النقل والعبور وزيادة كفاءة الفعاليات لدى المؤسسات العامة.

    واكد والي اوكلاهوما ستيت على اهتمام الشركات الامريكية بالمشاركة في المشاريع المنفذة في اذربيجان متبادلا آراءه حول توسيع العلاقات الاقتصادية.

    وجرى في اللقاء بحث توسيع التعاون القائم ومشاركة شركات امريكية في اعمال اعادة اعمار الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني والطاقة وكذلك الطاقة المتجددة والزراعة ونقل التكنولوجيا.

     

     

    AZERTAG.AZ :وزير الاقتصاد يلتقي بوالي أوكلاهوما
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    وزير الاقتصاد يلتقي بوالي أوكلاهوما وزير الاقتصاد يلتقي بوالي أوكلاهوما