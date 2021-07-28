زيادة حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وجورجيا

تبيليسي، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)

شهد التبادل التجاري بين أذربيجان وجورجيا زيادة ملحوظة خلال فترة يناير - يونيو لهذا العام. وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في هذه الفترة الى 493.25 مليون دولار أمريكي. تبوأت أذربيجان المركز الرابع بين الشركاء التجاريين للدولة المجاورة بهذا المؤشر.

أفادت وكالة أذرتاج ان تركيا في المركز الأول وروسيا في المركز الثاني والصين في المركز الثالثة بين الشركاء التجاريين الخارجيين لجورجيا.

حصة أذربيجان في مجمل التبادل التجاري لجورجيا 7.9 في المائة في هذه الأشهر السادسة. استوردت أذربيجان خلال هذه الفترة من جورجيا بضائع بقيمة 244.3 مليون دولار وهذا أكثر بنسبة 20.1 في المائة بالمقارنة السنوية.

أما جورجيا فاستوردت من أذربيجان خلال هذه الفترة بضائع بقيمة 248.8 مليون دولار ما يشكل زيادة بنسبة 6.7 في المائة بالمقارنة السنوية.