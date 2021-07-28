أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 4 مليارات و479.3 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي في 6 أشهر

باكو، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 4 مليارات و479.3 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير - يونيو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البضائع المستوردة إلى أذربيجان من دول الاتحاد الأوروبي بلغت 699.9 مليون دولار خلال نفس الشهر.