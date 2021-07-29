أرمينيا تطلق النار على كالبجر باستخدام من قاذفات القنابل والقنابل اليدوية

باكو، 29 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تواصل القوات المسلحة الأرمنية ارتكاب استفزازات في محافظة كالبجر على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات القوات المسلحة الأرمينية اطلقت النيران باستخدام الأسلحة مختلفة العيار وقاذفات القنابل و10-12 قنابل يدوية (ف-1) من مواقعها في اتجاه قرية يوخاري شورجا لمحافظة باساركيجر الأرمينية ابتداء من الساعة 02.45 حتى الساعة 03:40 من يوم 29 يوليو على مواقع جيش أذربيجان المرابطة في اتجاه قرية زيليك لمحافظة كالبجر.

وتم إسكات نقاط نيران قوات أرمينيا بطلقات جوابية.

وتسيطر قوات أذربيجان حاليا على ظروف العملية.