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    وزير الخارجية يبحث مع مساعد وزير الخارجية الامريكي الاوضاع في الحدود الاذربيجانية الارمينية

    ٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥‎٩]

    باكو، 29 يوليو، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف والقائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا فيليب ريكن.

    قالت وزارة الخارجية في بيان إن الطرفين بحثا الاوضاع الراهنة في المنطقة والمسائل الخاصة بمعالجة البيانات الثلاثية.

    وعبر فيليب ريكن عن القلق بالتوتر السائد على حدود البلدين مؤكدا على ضرورة تطبيع الاوضاع.

    وقدم الوزير بايراموف معلومات الى الجانب المقابل حول الاوضاع المتوترة في حدود البلدين خاصة لجوء ارمينيا الى ارتكاب استفزازات في الأيام الاخيرة واستهدافها مواقع اذربيجان بطلقات نارية مكثفة وما نجم عنه من استشهاد جندي جيش اذربيجان 23 يوليو واصابة جنديين آخرين 28 يوليو مع الاشارة الى اتخاذ اذربيجان تدابير مناسبة جوابية عن هذه الاستفزازات من اجل الدفاع عن مواقعها الحدودية.

    وشدد الوزير على أن اذربيجان غير مهتمة بتوتر الاوضاع مؤكدا على انها تؤيد بحل جميع اختلافات الآراء عبر طرق سياسية ودبلوماسية.

    واستلفت الوزير بايراموف اهتمام الجانب الامريكي الى ضرورة تفهم ارمينيا مسؤوليتها والكف عن ارتكاب الاستفزازات.

     

     

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يبحث مع مساعد وزير الخارجية الامريكي الاوضاع في الحدود الاذربيجانية الارمينية
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