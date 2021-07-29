بدء زيارة رؤساء برلمانات أذربيجان وتركيا وباكستان الى شوشا

شوشا، 29 يوليو / تموز، (أذرتاج)

انطلقت زيارة الوفد تحت قيادة رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبة قفاروفا ورئيس مجلس الأمة التركي الكبير مصطفى شنطوب ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصري اليوم الى مدينة شوشا المحررة من احتلال أرمينيا.

افادت وكالة اذرتاج ان الوفد سيزور عددا من المعالم التاريخية والدينية والمعمارية وأماكن أخرى في شوشا.

سيتعرف الضيوف على نتائج البربرية الأرمنية أثناء الاحتلال وكذلك أعمال الترميم وإعادة البناء التي تمت في مدينة شوشا - مهد الثقافة الأذربيجانية.

كما سيزورون محافظة فضولي.