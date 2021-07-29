عائدات صندوق النفط من "أذري – جيراق - جوناشلي" تبلغ 151.7 مليار دولار

باكو، 29 يوليو / تموز، (أذرتاج)

بلغ حجم عائدات صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني 151 مليار و759 مليون دولار أمريكي منذ بداية عام 2001 حتى الأول من يوليو وذلك في إطار مشروع استغلال مكامن النفط والغاز "أذري – جيراق - جوناشلي" للقطاع الأذربيجاني في بحر الخزر.

حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني خلال أشهر يناير - يونيو للعام الحالي على واردات قدرها مليارين و354.1 مليون دولار وذلك في إطار مشروع استغلال "أذري – جيراق - جوناشلي"، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني.