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    عائدات صندوق النفط من "أذري – جيراق - جوناشلي" تبلغ 151.7 مليار دولار

    ٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٢٠]

    باكو، 29 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    بلغ حجم عائدات صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني 151 مليار و759 مليون دولار أمريكي منذ بداية عام 2001 حتى الأول من يوليو وذلك في إطار مشروع استغلال مكامن النفط والغاز "أذري – جيراق - جوناشلي" للقطاع الأذربيجاني في بحر الخزر.

    حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني خلال أشهر يناير - يونيو للعام الحالي على واردات قدرها مليارين و354.1 مليون دولار وذلك في إطار مشروع استغلال "أذري – جيراق - جوناشلي"، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :عائدات صندوق النفط من "أذري – جيراق - جوناشلي" تبلغ 151.7 مليار دولار
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