xصندوق النفط يحصل على 3.7 مليار دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من "شاه دنيز" حتى الآن
AzerTAg.az
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٢٨]
باكو، 29 يوليو / تموز، (أذرتاج)
حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني على 70 مليونا و978 الف دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل "شاه دنيز" خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من مشروع "شاه دنيز" في عام 2020 بلغت 293.9 مليون دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٢٠]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١١:٢٧]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١١:١٨]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١١:٣٠]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٩]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٢:١١]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١١:١٠]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٢٨]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٢٠]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١١:٢٧]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١١:١٨]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٣]
٠٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٤]
٠٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٢٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٥]
٢٧.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٣٣]
٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٦]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣٦]
٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٥٦]
٢٤.٠٧.٢٠٢١ [٢١:٢٦]
٢٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣٧]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٠٤]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١١:٤٨]
٢٧.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٥٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك