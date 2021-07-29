نفطجي يودع دوري أبطال أوروبا ويواصل تنافسه في دوري أوروبا

باكو، 29 يوليو، أذرتاج

ودع نادي نفطجي باكو دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن النادي استضاف 28 يوليو أولمبياكوس اليوناني ضمن المرحلة المؤهلة الثانية في مباراة منظمة على ملعب باكسيل أرينا بالعاصمة باكو بقيادة الحكم الإسباني ريكاردو دي بورغوس وانتهت المباراة بحساب 0-1 لصالح الضيف وجاء هدف الوحيد من طرف ماسوراس د15.

وبما أن حساب المباراة الاولى كان مماثلا واصل النادي اليوناني تنافسه في المرحلة التالية فيما انتقل نفطجي الى دوري أوروبا من المرحلة المؤهلة الثالثة وسيلتقي نادي هيك الفنلندي في مباراة تنظم في باكو 5 اغسطس ومباراة الذهاب بعد أسبوع.