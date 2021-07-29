أغدام، 29 يوليو / تموز، (أذرتاج) انطلقت زيارة ممثلي المركز بين الإدارات لدى مقر التنسيق بشأن تسوية مركزية للقضايا في الأراضي المحررة الى أغدام. أفادت وكالة اذرتاج ان فريق عمل المركز المعني بالعلوم والتعليم والثقافة سيقوم بزيارة جزء المركز التاريخي لأغدام وأوزرليك ته به ومجمع إمارات مسجدي قياسلي وجمعة وقلعة شاه بولاق والمقابر وبتنفيذ أعمال التسجيل ذات الصلة.

AZERTAG.AZ : بدء زيارة ممثلي المركز بين الإدارات لدى مقر التنسيق الى أغدام

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