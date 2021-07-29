افتتاح مندوبية تجارية لاذربيجان في إسرائيل
AzerTAg.az
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:١٣]
باكو، 29 يوليو / تموز، (أذرتاج)
تم افتتاح مندوبية تجارية لأذربيجان في إسرائيل.
أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس المشارك للجنة المشتركة بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة دولة إسرائيل ووزير الاقتصاد ميكائيل جباروف قال إن اليوم هو يوم مهم في تاريخ علاقاتنا.
وشارك في حفل الافتتاح وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف ووزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف.
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