ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة

باكو، 29 يوليو / تموز، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 806 مليون و913 الف دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة خلال يناير – يونيو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى مليار و295 مليون و493 ألف دولار.