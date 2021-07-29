باكو، 29 يوليو ، أذرتاج انهى نادي قراباغ أغدام انتقال لاعب المنتخب الوطني بهلول مصطفى زاده. قال النادي في بيان إن الطرفين وقعا على عقد لمدة 3 سنوات ويرتدي المدافع مصطفى زاده 24 عاما رقم 13.

AZERTAG.AZ : قراباغ أغدام ينهي انتقال الوطني مصطفى زاده

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده