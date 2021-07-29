قراباغ أغدام ينهي انتقال الوطني مصطفى زاده
AzerTAg.az
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:١٥]
باكو، 29 يوليو ، أذرتاج
انهى نادي قراباغ أغدام انتقال لاعب المنتخب الوطني بهلول مصطفى زاده.
قال النادي في بيان إن الطرفين وقعا على عقد لمدة 3 سنوات ويرتدي المدافع مصطفى زاده 24 عاما رقم 13.
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