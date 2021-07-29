وزارة الدفاع: يلتزم الجيش الأذربيجاني بوقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين
AzerTAg.az
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٤١]
باكو، 29 يوليو / تموز، (أذرتاج)
المعلومات التي نشرتها أرمينيا حول الانتهاك المزعوم لوقف إطلاق النار من قبل أذربيجان لا تعكس عن الحقيقة.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية ان الجيش الأذربيجاني يلتزم بوقف اطلاق النار على الحدود بين البلدين.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١١:١٠]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١١:١٣]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٠:٠٠]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٥٧]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٤١]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٢:١١]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٥١]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٨]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٦:١٣]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٠٧]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٣]
٠٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٤]
٠٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٥٤]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٨]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٠١]
٢٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٥]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٥١]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣٦]
٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٥٦]
٢٤.٠٧.٢٠٢١ [٢١:٢٦]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٣٤]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٣:١٠]
٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٠٤]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك