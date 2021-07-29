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    سياسة


    وزارة الدفاع: يلتزم الجيش الأذربيجاني بوقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين

    ٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:٤١]

    باكو، 29 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    المعلومات التي نشرتها أرمينيا حول الانتهاك المزعوم لوقف إطلاق النار من قبل أذربيجان لا تعكس عن الحقيقة.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية ان الجيش الأذربيجاني يلتزم بوقف اطلاق النار على الحدود بين البلدين.

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: يلتزم الجيش الأذربيجاني بوقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين
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