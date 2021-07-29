باكو، 29 يوليو / تموز، (أذرتاج) صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن تركيا وإيران وماليزيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة المنتجات الأذربيجانية. وكانت القيمة الإجمالية للصادرات من أذربيجان إلى تركيا 817 مليون و601 ألف دولار والى إيران 180 مليون و933 ألف دولار والى ماليزيا 41 مليونا و845 ألف دولار. وارتفع تصدير المنتجات إلى جميع البلدان الثلاثة.

AZERTAG.AZ : اذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

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