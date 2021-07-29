أذربيجان: تسجيل 750 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 134 مصاب في 28 يوليو

باكو، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)

سجلت إصابة 750 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 134 مصاب هذا المرض وتوفي 3 مصابين بالفيروس في 28 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 341 ألف و933 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 332 ألف و393 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5014 مريض منهم ويستمر علاج 4 آلاف و526 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 11 ألفا و58 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 4 ملايين و3 آلاف و650 فحص طبي.