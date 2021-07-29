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    الجمارك تكشف حجم المنتجات المرسلة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي خلال يونيو

    ٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٨]

    باكو، 29 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك إنه صدرت من أذربيجان إلى بلدان الاتحاد الأوروبي منتجات بقيمة 809.3 مليون دولار خلال شهر يونيو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان من أقطار الاتحاد الأوروبي بلغت 210.8 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف حجم المنتجات المرسلة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي خلال يونيو
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