باكو، 30 يوليو، أذرتاج تغلب نادي قراباغ أغدام على أشدود الإسرائيلي ليتأهل للمرحلة المؤهلة الثالثة بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم. وسجل هدف قراباغ أغدام الوحيد أوزوبيتش د5.

AZERTAG.AZ : قراباغ أغدام يتغلب على أشدود الإسرائيلي ويتأهل للمرحلة المؤهلة الثالثة بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم

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