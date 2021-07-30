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    قراباغ أغدام يتغلب على أشدود الإسرائيلي ويتأهل للمرحلة المؤهلة الثالثة بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم

    ٣٠.٠٧.٢٠٢١ [١٠:٣٩]

    باكو، 30 يوليو، أذرتاج

    تغلب نادي قراباغ أغدام على أشدود الإسرائيلي ليتأهل للمرحلة المؤهلة الثالثة بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

    وسجل هدف قراباغ أغدام الوحيد أوزوبيتش د5.

    AZERTAG.AZ :قراباغ أغدام يتغلب على أشدود الإسرائيلي ويتأهل للمرحلة المؤهلة الثالثة بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم
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