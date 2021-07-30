قراباغ أغدام يتغلب على أشدود الإسرائيلي ويتأهل للمرحلة المؤهلة الثالثة بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم
AzerTAg.az
٣٠.٠٧.٢٠٢١ [١٠:٣٩]
باكو، 30 يوليو، أذرتاج
تغلب نادي قراباغ أغدام على أشدود الإسرائيلي ليتأهل للمرحلة المؤهلة الثالثة بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.
وسجل هدف قراباغ أغدام الوحيد أوزوبيتش د5.
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