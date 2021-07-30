رجال الاعمال من إسرائيل مهتمون بتنفيذ مشاريع مختلفة في أذربيجان

باكو، 30 يوليو، أذرتاج

التقى رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة كوبيا أورخان محمدوف برجال الأعمال وأصحاب المشاريع الإسرائيليين الناشطين في مختلف قطاعات الاقتصاد.

قالت كوبيا في بيان إن اللقاء المنظم بمشاركة وكالة الأعمال الصغيرة والمتوسطة الإسرائيلية ارتكز على تبادل الاراء حول فرص تعاون بين الطرفين.

واعرب رجال الاعمال واصحاب المشاريع من اسرائيل في اللقاء عن اهتمامهم وحرصهم على تنفيذ مشاريع مختلفة في أذربيجان.