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    رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: التوتر في حدود أرمينيا وأذربيجان يثير قلقا

    ٣٠.٠٧.٢٠٢١ [١١:٢٠]

    باكو، 30 يوليو، أذرتاج

    غردت رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الحالي السيدة أن لينده في حسابها على تويتر أن الحوادث المتكررة على طول حدود أرمينيا واذربيجان تثير قلقا.

    أفادت أذرتاج أن لينده دعت الطرفين لتطوير الخطوات الانسانية الأخيرة والالتزام بالبيان المشترك الموقع عليه بين أذربيجان وروسيا وأرمينيا في 9 نوفمبر عام 2020م.

     

     

    AZERTAG.AZ :رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: التوتر في حدود أرمينيا وأذربيجان يثير قلقا
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