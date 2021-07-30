سومغايت خارج دوري المؤتمر الأوروبي بعد الخسارة أمام النادي الصربي في أرضه
AzerTAg.az
٣٠.٠٧.٢٠٢١ [١١:٠٩]
سومغايت، 30 يوليو، أذرتاج
حل نادي تشوكاريتشكي الصربي ضيفا على سومغايت ضمن المرحلة المؤهلة الثانية بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم في مباراة الإياب.
أفادت أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في سومغايت انتهت بفوز الضيف بهدفين دون رد ما أخرج سومغايت من البطولة.
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