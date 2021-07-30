المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي يعبر عن قلقه باستمرار التوتر عند الحدود

باكو، 30 يوليو، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف والمبعوث الخاص لشؤون القوقاز للاتحاد الأوروبي تويفو كلآر.

أفادت أذرتاج أن الطرفين بحثا خلال المكالمة الهاتفية مسائل تنفيذ البيانين الثلاثيين والاوضاع الراهنة في المنطقة.

واعرب المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي عن قلقه بالتوتر المستمر في منطقة حدودية بين أرمينيا واذربيجان.

وأحاط الوزير بايراموف المبعوث الخاص كلآر علمًا بأن أرمينيا ترتكب في الأيام الاخيرة استفزازات مستمرة في حدود البلدين مما أسفر الى الحين عن مقتل جندي جيش اذربيجان في 23 يوليو وجرح آخرين في 28 يوليو مستلفتًا الى اتخاذ جيش اذربيجان تدابير جوابية ضد هذه الاستفزازات العسكرية من اجل الدفاع عن حدود البلد المعترف بها على المستوى الدولية.

وتم التشديد على ضرورة انهاء أرمينيا مثل هذه الخطوات غير المسؤولية وامتثالها بتعهداتها.

واكد الوزير على عدم اهتمام اذربيجان بالتوتر الحدودي بل هي مؤيدة حل هذه المسائل عن طريق دبلوماسي.

كما ناقش الطرفان سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.