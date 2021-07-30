والي أوكلاهوما يتفقد الاعمال المنفذة ضمن مشروع "القرية الذكية" في زنكيلان المحررة

زنكيلان المحررة، 30 يوليو، أذرتاج

تفقد والي ولاية أوكلاهوما الأمريكية جون كيفين ستيت مع الوفد المرافق له الاعمال المنفذة الى الحين ضمن مشروع "القرية الذكية" في محافظة زنكيلان المحررة من وطأة احتلال أرمينيا في زيارة نظمتها وزارة الزراعة.

قالت وزارة الزراعة في بيان إن الوفد الأوكلاهومي تعرف خلال زيارة قرية بيرينجي أقالي بالمحافظة على مشروع "القرية الذكية" وأقيم للوفد الامريكي عرض موسع للمشروع المنفذ على 5 عناصر وهي المسكن والإنتاج والخدمات العامة والزراعة الذكية والطاقة المتجددة والبديلة.