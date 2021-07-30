باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج) وبحسب المعلومات التي يتداولها الأرمن على مواقع التواصل الاجتماعي، انفجرت دبابة تابعة للقوات المسلحة الأرمينية. أفادت وكالة اذرتاج انه تم توضيح سبب الحادث. بحسب المعلومات الأولية، تم تدمير دبابة بواسطة معدات مضادة للدبابات.

AZERTAG.AZ : رواد مواقع التواصل الاجتماعية الارمينية يتداولون خبر انفجار دبابة للجيش الأرميني

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