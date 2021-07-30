وزير الخارجية الأذربيجاني يعزي عائلات ضحايا حرائق الغابات في تركيا
AzerTAg.az
٣٠.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٠١]
باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)
نشر وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعازيه بعائلات ضحايا الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة من تركيا.
وأعرب الوزير جيهون بيراموف في تغريدة عن شعوره بالأسى لاستمرار حرائق الغابات في تركيا، وفقدان مواطنين لأرواحهم جراءها.
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