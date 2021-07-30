باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج) قدم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تعازيه لأخيه رئيس تركيا رجب طيب أردوغان. أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف أعرب عن حزنه العميق والأسى الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة من تركيا. وقدم الرئيس إلهام علييف باسمه واسم الشعب الأذربيجاني الحزن البالغ والمواساة والتعازي لنظيره التركي وأسر الضحايا وذويهم وللشعب التركي الشقيق وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعزي نظيره التركي رجب طيب أردوغان

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