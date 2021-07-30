أسد قيصر: باكستان مستعدة لدعم تنمية السياحة في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال

شوشا المحررة، 30 يوليو، أذرتاج

قال أسد قيصر إننا تعرفنا على أعمال اعادة الإعمار والبناء والتأهيل المنفذة هنا ويسرنا أن نساهم بوجهنا باكستان في هذه الأعمال هنا حتى نستعد لدعم تنمية السياحة هنا.

أفادت أذرتاج عن قيصر رئيس الجمعية الوطنية في باكستان قوله على هامش زيارة مدينة شوشا المحررة من وطأة احتلال أرمينيا في تصريح له للوكالة إننا لن نبخل من جهد إلا وسنبذله من اجل تنمية هذه المنطقة اقتصاديا ويسرني جدا برؤيتي تنفيذ أذربيجان أعمال إعادة الاعمار واسعة النطاق ونتوقع أن نجد هذه الأراضي في القريب العاجل مناطق نامية متقدمة.