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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الاذربيجاني ونائب رئيس تركيا

    ٣٠.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٣١]

    باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    جرت اليوم في 30 يوليو مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف ونائب رئيس تركيا فؤاد اوقطاي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي انه خلال المكالمة الهاتفية، قال رئيس الوزراء إن أذربيجان تقف دائما إلى جانب الدولة الشقيقة ومستعدة لتقديم كل مساعدة ممكنة لتركيا في مكافحة حرائق الغابات وتعبئة جميع القوات اللازمة لهذا الغرض.

    يذكر أنه وفقا للتعليمات ذات الصلة الصادرة عن رئيس جمهورية أذربيجان، تم إرسال 500 عامل اطفائي وطائرات هليكوبتر ومعدات وإمدادات أخرى ضرورية من وزارة الطوارئ إلى تركيا الشقيقة.

     

    AZERTAG.AZ :مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الاذربيجاني ونائب رئيس تركيا
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