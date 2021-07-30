مجموعة من الصحفيين الأجانب يزور الأراضي المحررة

باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قامت مجموعة من الصحفيين الاجانب في اذربيجان اليوم بزيارة الاراضي المحررة من وطأة الاحتلال الارمني.

أفادت وكالة اذرتاج ان صحفيين من إسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والأردن واليابان يشاركون في الزيارة.

إن الهدف من الزيارة هو تعريف الصحفيين الأجانب بأعمال الترميم وإعادة البناء التي تمت في الأراضي المحررة الأذربيجانية من الاحتلال والتراث الوطني والثقافي للشعب الأذربيجاني.

سيتم تنفيذ الزيارة عن طريق النصر الذي بنيت في وقت قصير. كما سيتعرف الصحفيون على المدن المحررة فضولي وجبرائيل وشوشا وأغدام وكنجة التي عانت من الوحشية الأرمنية.