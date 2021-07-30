توقيع مذكرة تفاهم بين الشركات الإسرائيلية والأذربيجانية
AzerTAg.az
٣٠.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٥]
باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)
تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "OurCrowd" الإسرائيلية وشركات الاستثمار الأذربيجانية.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف.
قال الوزير إنه "على أساس مذكرة التفاهم، سيتم إجراء استثمارات في مشاريع بدء التشغيل ونقل أفضل الممارسات للشركات الإسرائيلية الرائدة إلى بلادنا. سيسهم الاتجاه الجديد للتعاون في اقامة نظام بيئي مبتكر في بلادنا".
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