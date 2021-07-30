رؤساء برلمانات أذربيجان وتركيا وباكستان يزورون محافظة فضولي

باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قام الوفد تحت قيادة رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبة قفاروفا ورئيس مجلس الأمة التركي الكبير مصطفى شنطوب ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصري في 29 يوليو بزيارة الى محافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرمني.

أفادت وكالة اذرتاج انه في البداية زار الضيوف مركز فضولي. وأفيد أنه خلال الاحتلال دمرت جميع البنى التحتية والمناطق السكنية في فضولي بوحشية من قبل المخربين الأرمن.

ثم تعرف الضيوف على محطة "فضولي" الفرعية الجديدة للطاقة الكهربائية بطاقة 110/35/10 كيلو فولت.

وتقع المحطة بالقرب من المطار الجديد وطريق شوشا وستقوم المحطة الفرعية بتزويد الكهرباء لمختلف المباني وجميع البنية التحتية التي سيتم بناؤها في فضولي والقرى المحيطة.

كما اطلع رؤساء البرلمانات خلال الزيارة على سير أعمال البناء في مطار فضولي الدولي.