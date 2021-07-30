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    مجموعة من الصحفيين الأجانب تتفقد آثار بربرية أرمينيا في جبرائيل المحررة

    ٣٠.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٩]

    جبرائيل المحررة، 30 يوليو ، أذرتاج

    تفقدت مجموعة من الصحفيين الأجانب آثار الدمار والخراب والهدم المرتكبة من قبل قوات أرمينيا في أراضي محافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني على هامش زيارة شاملة انطلقت 30 يوليو اليوم لها لأراضي أذربيجان المحررة.

    أفادت أذرتاج أن المشاركين في الجولة التفقدية زاروا في البداية عين "الصداقة" في محافظة جبرائيل واحيطوا علما بتأريخ الينبوع وتعرض للدمار والخراب على يد قوات أرمينيا فترة الاحتلال مثل سائر آثار جبرائيل التاريخية والثقافية والدينية.

    ثم زارت المجموعة مقبرة مدينة جبرائيل وحصلوا على معلومات مفصلة حول الآثار الدينية التأريخية المدمرة.

    وقد نبش الأرمن القبور ودمروها واخرجوا الجثث واهانوا جميع الآثار الدينية الاسلامية.

     

     

    AZERTAG.AZ :مجموعة من الصحفيين الأجانب تتفقد آثار بربرية أرمينيا في جبرائيل المحررة
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