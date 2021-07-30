أعضاء فريق العمل لمركز تنسيق فعاليات الادارات يتفقدون سير الأعمال لدى مطار فضولي الدولي

فضولي المحررة، 30 يوليو ، أذرتاج

تفقد أعضاء فريق العمل لمركز تنسيق فعاليات الإدارات التابعة لمقر التنسيق لمعالجة قضايا أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني معالجة مركزية سير أعمال إنشاء مطار فضولي الدولي.

وتعرف فريق العمل على هيكل المطار الذي انتهى فيه 80 في المائة من الأعمال الخرسانية المسلحة ومن المتوقع وضع المطار للخدمة بالكامل الى نهاية العام الجاري.

وقد استكملت اعمال مدرج المطار الترابية بطوله 3 كم وعرضه 60 مترا ويتم تعبيده حاليا بالاسفلت بجانب اختتام اعمال ترابية لدى موقف الطائرات بمساحة 60 الف متر مربع الذي يتسع 8 مراكب جوية. وتم بالكامل تنفيذ اعمال تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة في مبنى المطار.

وحفرت بئران ارتوازيتان واختبرت عينات من مياههما واتضح أن المطار يكون قادرا على استقبال مراكب جوية تبلغ ثقلتها 400 طن.

وبالتوازي مع هذه الاعمال تجري اعمال تحديد ممرات جوية دولية جديدة لتوفير الرحلات من والى مطارات فضولي وزنكيلان ولاتشين الدولية وفقا للمعايير الدولية.