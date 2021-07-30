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    مساعد الرئيس: أذربيجان ترسل الى تركيا الشقيقة فرق مساعدة بتوجيه الرئيس إلهام علييف

    ٣٠.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٣٥‎]

    باكو، 30 يوليو ، أذرتاج

    قال حكمت حاجييف مساعد الرئيس الاذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي إن فرق مساعدة ترسل الى تركيا الشقيقة من أذربيجان بغية اخماد الحرائق التي تجرف الغابات والتصدي لانتشارها وذلك وفقا لتوجيه رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

    واوضح حاجييف أن الرئيس إلهام علييف اعطى توجيهات لازمة بهذا الصدد رئيس الوزراء الاذربيجاني ووزارة الطوارئ وقد اتصلت المؤسسات العامة ذات الصلة بادارات تركيا ذات الصلة وستتجه فرق مساعدة الى البلد الشقيق في القريب العاجل.

     

     

     

    AZERTAG.AZ :مساعد الرئيس: أذربيجان ترسل الى تركيا الشقيقة فرق مساعدة بتوجيه الرئيس إلهام علييف
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