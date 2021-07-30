أذربيجان: تسجيل 668 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 178 مصاب في 30 يوليو

باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

سجلت إصابة 668 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 178 مصاب هذا المرض وتوفي 3 مصابين بالفيروس في 30 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 343 ألف و216 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 332 ألف و752 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5022 مريض منهم ويستمر علاج 5 آلاف و442 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 9 آلاف و881 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 4 ملايين و23 ألفا و954 فحص طبي.