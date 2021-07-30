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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 87 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 30 يوليو

    ٣٠.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٠]

    باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 87 ألفا و286 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 30 يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 50 ألفا و103 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و37 ألفا و183 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 4 ملايين و885 ألف و572 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و827 ألف و855 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و57 ألفا و717 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 87 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 30 يوليو
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