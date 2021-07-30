حفل سحب القرعة للموسم الجديد 2021/2022م بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم
AzerTAg.az
٣٠.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٢]
باكو، 30 يوليو ، أذرتاج
جرى 30 يوليو اليوم لدى مبنى الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم أففا حفل سحب قرعة الموسم الجديد الـ2021/2022م بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم وذلك بحضور رئيس ادارة دوري كرة القدم للمحترفين رامن موسايف وممثلين عن الأندية المشاركة في دوري الممتاز ووسائل الإعلام.
وتنطلق الجولة الاولى في 14-15 أغسطس القادم.
واتضح كذلك مباريات الجولة الاولى.
ويتنافس زيرة باكو مع قراباغ أغدام ونفطجي باكو مع غابالا وكشلة باكو مع سومغايت وصباح باكو مع صبائل باكو.
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