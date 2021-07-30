حفل سحب القرعة للموسم الجديد 2021/2022م بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

باكو، 30 يوليو ، أذرتاج

جرى 30 يوليو اليوم لدى مبنى الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم أففا حفل سحب قرعة الموسم الجديد الـ2021/2022م بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم وذلك بحضور رئيس ادارة دوري كرة القدم للمحترفين رامن موسايف وممثلين عن الأندية المشاركة في دوري الممتاز ووسائل الإعلام.

وتنطلق الجولة الاولى في 14-15 أغسطس القادم.

واتضح كذلك مباريات الجولة الاولى.

ويتنافس زيرة باكو مع قراباغ أغدام ونفطجي باكو مع غابالا وكشلة باكو مع سومغايت وصباح باكو مع صبائل باكو.