  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    حفل سحب القرعة للموسم الجديد 2021/2022م بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

    ٣٠.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٢]

    باكو، 30 يوليو ، أذرتاج

    جرى 30 يوليو اليوم لدى مبنى الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم أففا حفل سحب قرعة الموسم الجديد الـ2021/2022م بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم وذلك بحضور رئيس ادارة دوري كرة القدم للمحترفين رامن موسايف وممثلين عن الأندية المشاركة في دوري الممتاز ووسائل الإعلام.

    وتنطلق الجولة الاولى في 14-15 أغسطس القادم.

    واتضح كذلك مباريات الجولة الاولى.

    ويتنافس زيرة باكو مع قراباغ أغدام ونفطجي باكو مع غابالا وكشلة باكو مع سومغايت وصباح باكو مع صبائل باكو.

     

     

    AZERTAG.AZ : حفل سحب القرعة للموسم الجديد 2021/2022م بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٧.٢٠٢١ [١١:٠٩]
    سومغايت خارج دوري المؤتمر الأوروبي بعد الخسارة أمام النادي الصربي في أرضه
    ٣٠.٠٧.٢٠٢١ [١٠:٣٩]
    قراباغ أغدام يتغلب على أشدود الإسرائيلي ويتأهل للمرحلة المؤهلة الثالثة بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم
    ٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:١٥‎]
    قراباغ أغدام ينهي انتقال الوطني مصطفى زاده
    ٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٣:١٦]
    نفطجي يودع دوري أبطال أوروبا ويواصل تنافسه في دوري أوروبا
    حفل سحب القرعة للموسم الجديد 2021/2022م بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم