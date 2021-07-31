باكو، 31 يوليو، أذرتاج زار أعضاء فرق العمل لمركز تنسيق فعاليات الإدارات التابعة لمقر التنسيق لمعالجة قضايا أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني معالجة مركزية لشؤون النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا والتخطيط العمراني مدينة شوشا المحررة. أفادت أذرتاج أن أعضاء فرق العمل أحيطوا علما في البداية بالخطة العامة لمدينة شوشا والبنية التحتية للنقل والهندسة الاتصالية للمدينة. كما تفقد اعضاء فرق العمل سير أعمال اعادة الإعمار لدى محطة مدينة شوشا لإذاعة الراديو والتلفزيون ومبنى مركز شوشا للاتصالات والبنية التحتية الموجودة للاتصالات الخلوية في المدينة ومبنى محطة شوشا للحافلات والبنية التحتية للطرق البرية.

AZERTAG.AZ : أعضاء فريق العمل لمركز تنسيق فعاليات الادارات يزورون شوشا المحررة

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