عقد جلسة مشتركة لفرق العمل الثلاثة التابعة لمركز تنسيق الفعاليات بين الإدارات في هادروت المحررة

هادروت، خوجاوند المحررة، 31 يوليو، أذرتاج

عقدت جلسة مشتركة لفرق العمل الثلاثة التابعة لمركز تنسيق فعاليات الإدارات التابعة لمقر التنسيق لمعالجة قضايا أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني معالجة مركزية لشؤون النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا والتخطيط العمراني والعلم والتعليم والثقافة في قصبة هادروت لمحافظة خوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت أذرتاج أن الجلسة المشتركة حضرها مدير قسم السياسة الانسانية وشؤون الجاليات والتعددية الثقافية والشؤون الدينية بالديوان الرئاسي رئيس فريق العمل لشؤون العلم والتعليم والثقافة السيدة فرح علييفا والنائب الاول لرئيس جهاز التخطيط العمراني والهندسة المعمارية رئيس فريق العمل لشؤون التخطيط العمراني نامق همتوف ورئيس فريق العمل لشؤون النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا رحمن همتوف وممثلون عن الوزارات والوكالات سائر المؤسسات العامة ذات الصلة المنضمة الى فرق العمل الثلاثة.

وبحث المشاركون في الجلسة المشتركة مسائل خاصة بتطهير الاراضي المحررة من الألغام والذخائر الحية وغير المتفجرة واوضاع تنفيذ مشاريع التخطيط العمراني والبنية التحتية للنقل والاتصالات وحماية التراث الثقافي والآثار التاريخية الثقافية واعادة اعمار الآثار التاريخية الثقافية في مدينتي أغدام وشوشا.