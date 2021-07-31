البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 31 يوليو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 31 يوليو.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0176
أورو EUR 1 2.0193
دولار أسترالي AUD 1 1.256
روبل بلاروس BYN 1 0.6784
ريال برازيلي BRL 1 0.3346
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1167
كرون دنماركي DKK 1 0.2715
لاري جورجي GEL 1 0.5444
روبي هندي INR 1 0.0229
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2186
دولار كندا CAD 1 1.3652
دينار الكويت KWD 1 5.6569
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4018
بيسو المكسيك MXN 1 0.0854
جنيه مصري EGP 1 0.1081
لاي مولدوفا MDL 1 0.095
كرون النرويج NOK 1 0.1941
زلوتي بولندا PLN 1 0.4419
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0232
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4267
دولار سنغافورة SGD 1 1.256
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504
دولار تايوان TWD 1 0.0608
ليرة تركيا TRY 1 0.2007
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0633
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1903
كرون التشيك CZK 1 0.0792
يوان الصين CNY 1 0.2632
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3709
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5253
كرون السويد SEK 1 0.1985
فرنك سويسرا CHF 1 1.8744
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1479
ليرة لبنان LBP 100 0.1121
ين اليابان JPY 100 1.5526
بيسو تشيلي CLP 100 0.2237
سوم أوزبكستان UZS 100 0.016
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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