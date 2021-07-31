باكو، 31 يوليو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 31 يوليو. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0176 أورو EUR 1 2.0193 دولار أسترالي AUD 1 1.256 روبل بلاروس BYN 1 0.6784 ريال برازيلي BRL 1 0.3346 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1167 كرون دنماركي DKK 1 0.2715 لاري جورجي GEL 1 0.5444 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2186 دولار كندا CAD 1 1.3652 دينار الكويت KWD 1 5.6569 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4018 بيسو المكسيك MXN 1 0.0854 جنيه مصري EGP 1 0.1081 لاي مولدوفا MDL 1 0.095 كرون النرويج NOK 1 0.1941 زلوتي بولندا PLN 1 0.4419 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0232 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4267 دولار سنغافورة SGD 1 1.256 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504 دولار تايوان TWD 1 0.0608 ليرة تركيا TRY 1 0.2007 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0633 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1903 كرون التشيك CZK 1 0.0792 يوان الصين CNY 1 0.2632 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3709 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5253 كرون السويد SEK 1 0.1985 فرنك سويسرا CHF 1 1.8744 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1479 ليرة لبنان LBP 100 0.1121 ين اليابان JPY 100 1.5526 بيسو تشيلي CLP 100 0.2237 سوم أوزبكستان UZS 100 0.016 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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