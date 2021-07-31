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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٣١.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٠٤]

    باكو، 31 يوليو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 31 يوليو.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0176

    أورو EUR 1 2.0193

    دولار أسترالي AUD 1 1.256

    روبل بلاروس BYN 1 0.6784

    ريال برازيلي BRL 1 0.3346

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1167

    كرون دنماركي DKK 1 0.2715

    لاري جورجي GEL 1 0.5444

    روبي هندي INR 1 0.0229

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2186

    دولار كندا CAD 1 1.3652

    دينار الكويت KWD 1 5.6569

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4018

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0854

    جنيه مصري EGP 1 0.1081

    لاي مولدوفا MDL 1 0.095

    كرون النرويج NOK 1 0.1941

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4419

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0232

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4267

    دولار سنغافورة SGD 1 1.256

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504

    دولار تايوان TWD 1 0.0608

    ليرة تركيا TRY 1 0.2007

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0633

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1903

    كرون التشيك CZK 1 0.0792

    يوان الصين CNY 1 0.2632

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3709

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5253

    كرون السويد SEK 1 0.1985

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8744

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1479

    ليرة لبنان LBP 100 0.1121

    ين اليابان JPY 100 1.5526

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2237

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.016

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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