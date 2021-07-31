ادارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم تكشف عن موعد انطلاق دوري الدرجة الاولى والأندية المشاركة – شعارات

باكو، 31 يوليو، أذرتاج

كشفت إدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن موعد انطلاق دوري الدرجة الاولى للمحترفين وأسماء الاندية التي ستشارك فيه في الموسم الجديد الـ2021/2022م.

قالت الادارة في بيان إن موعد انطلاق الدوري 13 سبتمبر القادم وينظم الدوري في دورتين اثنتين بمشاركة 13 ناديا.

وأوردت أسماء الاندية المشاركة في دوري الدرجة الاولى بالموسم الجديد كما يلي:

نفطجي الرديف باكو

زاقاتالا

توران طاووس

صباح الرديف باكو

قراباغ الرديف أغدام

كشلة الرديف باكو

كبز كنجة

قراداغ لوكباتان باكو

سومغايت الرديف

نادي الجيش الرياضي المركزي

زيرة الرديف باكو

صبائل الرديف باكو

غابالا الرديف

يذكر أن الموسم السابق شاركت فيه 10 أندية وانضمت الى البطولة 3 أندية وهي الثلاثة الاخيرة المشار اليها اعلاه.