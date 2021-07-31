أذربيجان: تسجيل 633 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 174 مصاب في 30 يوليو

باكو، 31 يوليو، أذرتاج

سجلت إصابة 663 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 174 مصاب هذا المرض وتوفي مصاب بالفيروس في 31 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 343 ألف و849 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 332 ألف و926 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5023 مريض منهم ويستمر علاج 5 آلاف و900 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 10 آلاف و386 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 4 ملايين و34 ألفا و340 فحص طبي.