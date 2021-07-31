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    تصدير 98 مليار متر مكعب من غاز شاه دنيز الى الحين

    ٣١.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٤٣]

    باكو، 31 يوليو، أذرتاج

    استخرج منذ تشغيل الحقول الى 1 يوليو العام الجاري 183 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من مجموعة حقول أذري – تشيراق – جونشلي و145 مليار متر مكعب من حقل شاه دنيز.

    قالت وزارة الطاقة في بيان إن 98 مليار متر مكعب من الغاز المستخرج من حقل شاه دنيز خلال الفترة المذكورة تم توجيهه الى التصدير.

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