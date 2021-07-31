مجموعة من الصحفيين من اليابان وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والإردن يزورون شوشا المحررة – تقرير مصور

شوشا المحررة، 31 يوليو، أذرتاج

زار مجموعة من الصحفيين من كل من اليابان وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والأردن 31 يوليو مدينة شوشا المحررة على هامش زيارة منظمة للأراضي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

أفادت أذرتاج أن الجولة التفقدية لمدينة شوشا انطلقت من مكان توقيع بيان شوشا وحارة مردينلي العتيقة.

واحيط الضيوف علما بتراجم ومبدعات الملحن المرموق الاستاذ الموسيقار عذير حاجي بيكلي والشاعرة الرسامة والشخصية البارزة خورشيد بانو ناتوان والفنان الشعبي بلبل وتماثيلهم المتعرضة للطلقات النارية.

ثم زار الضيوف مساجد ساعتلي وأشاغي جوهر أقا ويوخاري جوهر أقا بالمدينة وشهدوا اثار البربرية الأرمينية فيها واعمال اعادة الاعمار المنطلقة فيها.

بعد ذلك تفقد الضيوف بقايا قصر بناه علي خان وقدمت لهم معلومات مفصلة حول تاريخ قصر بناه علي خان وما تعرض له القصر من الدمار والخراب والاهانة خلال سنوات الاحتلال الأرميني.

واستمر تعرف الضيوف على شوشا عند جدران قلعة شوشا التي بناها امير قراباغ بناه علي خان للدفاع عن المدينة خلال المدة الطويلة امام التدخلات الاجنبية.

وشهد الضيوف مبنى مقر جريدة شوشا.

وزار الضيوف من اليابان وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والأردن مضمار شوشا ايضا وشاهد الصحفيون مناظر خلابة من مضمار شوشا.

كما زار الصحفيون كنيسة قازانجي خلال الجولة التفقدية لمدينة شوشا المحررة واحيطوا علما باعمال اعادة البناء والاصلاح الجارية فيها.

يذكر أن المجموعة من الصحفيين المذكورة تزور بعد شوشا مدينة كنجة ومحافظة أغدام ايضا.