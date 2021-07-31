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    وزارة الدفاع: لا صحة لمزاعم أرمينيا باطلاق جيش أذربيجان النار نحو أراز دَيَن

    ٣١.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٩]

    باكو، 31 يوليو، أذرتاج

    قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية انه لا صحة لما زعمت به صحافة أرمينيا من اطلاق جيش أذربيجان النار نحو أراز دَيَن.

    قالت الوزارة في بيان إن وحدات جيش أذربيجان لم تطلق النار نحو الجانب المقابل قط.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: لا صحة لمزاعم أرمينيا باطلاق جيش أذربيجان النار نحو أراز دَيَن
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