مراسل ايل جيورناله الايطالية: الأرمن دمروا جبرائيل تدميرا وجعلوها هيروشيما الثانية

جبرائيل المحررة، 31 يوليو، أذرتاج

قال ايمانوئل بياتروبون مراسل جريدة ايل جيورناله الايطالية إن مدينة جبرائيل تشبه حاليا مدينة الارواح وقد دمرها الارمن تدميرا بالكامل.

واضاف اننا نشهد نتائج وخيمة للحرب هنا وقد جعلها الارمن هيروشيما الثانية ولم يبق من المدينة شيء وأسأمني هذا المنظر للغاية.

وقال إن اعمال اعادة الاعمار الشاملة في الاراضي المحررة تبعث بآمال في عودة الحياة اليها قريبا.