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    مجموعة من الصحفيين من اليابان وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والإردن يزورون أغدام المحررة – تقرير مصور

    ٣١.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٠]

    أغدام المحررة، 31 يوليو، أذرتاج

    زار مجموعة من الصحفيين من كل من اليابان وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والأردن 31 يوليو محافظة أغدام المحررة على هامش زيارة منظمة للأراضي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

    أفادت أذرتاج أن الضيوف الاجانب حصلوا على معلومات مفصلة حول تاريخ أغدام واحوالها الحالية ومدى الدمار والخراب والهدم التي تعرضت لها المحافظة على يد المحلين الارمن خاصة اثارها التاريخية والدينية والثقافية.

    AZERTAG.AZ :مجموعة من الصحفيين من اليابان وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والإردن يزورون أغدام المحررة – تقرير مصور
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