حفل افتتاح النسخة الـ12 لمهرجان غابالا للموسيقى

غابالا، 31 يوليو، أذرتاج

جرى 31 يوليو اليوم حفل افتتاح النسخة الثانية عشرة لمهرجان غابالا للموسيقى بتنظيم مؤسسة حيدر علييف ودعمها بالتعاون مع وزارتي التعليم والثقافة واكاديمية باكو للموسيقى وشركة جيلان القابضة.

والنسخة الحالية من المهرجان الدولي للموسيقى كرست للذكرى السنوية الـ100 لاكاديمية باكو للموسيقى باسم عذير حاجي بيكلي.

وتستمر فعاليات المهرجان الى 4 اغسطس.

وقرئت على المشاركين في الحفل الافتتاحي المنظم لدى فندق قوقاز ريسورت رسالة بعثت بها النائبة الاولى للرئيس الأذربيجاني رئيسة مؤسسة حيدر علييف مهربان علييفا الى مشاركي المهرجان.